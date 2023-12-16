Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили пятичасовой полет над Балтикой
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Ведомство показало видеозапись с моментами взлета и следования бомбардировщиков в небе. На ней также можно увидеть кадры из кабины пилотов.
Во время полета Ту-22М3 сопровождались российскими истребителями Су-30СМ. Авиация находилась в воздухе около пяти часов. «На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана совершаются регулярно и выполняются в соответствии с международным правом.
В сентябре два российских бомбардировщика Ту-22М3 также провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Он также продлился около пяти часов, их сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.
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