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Политика ,  
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Путин на Чукотке рассказал, что хотел, но не смог заехать в Якутию

Путин объяснил отмену поездки в Якутию сбоем транспортной схемы
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Поездку президента Владимира Путина в Якутию пришлось отменить, поскольку его самолет не смог сесть в аэропорту Якутска. Об этом сам глава государства рассказал на встрече с жителями Анадыря.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно. <...> Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы», — объяснил президент.

10 января Путин прилетел на Чукотку. В Анадыре он встретился и поговорил с местными жителями, осмотрел круглогодичный тепличный комплекс местных предпринимателей.

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Визит на Чукотку стал для Путина первым за все время его пребывания на посту президента, хотя в Якутии он уже был ранее.

В сентябре 2014 года Путин прилетел в Якутск, где встретился со студентами и преподавателями Северо-Восточного федерального университета, провел совещание по вопросам государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Одной из целей визита президента в Якутию тогда было участие в церемонии, посвященной соединению первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири».

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Владимир Путин Якутия самолет Чукотка
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политик, президент России
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