В Подмосковье провели испытания на первом мусоросжигательном заводе

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На заводе энергоутилизации в Московской области провели первый запуск котельной установки, сообщили в пресс-службе компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Завод открыли вблизи деревни Свистягино в городском округе Воскресенск. Специалисты проверили режимы работы котлов и подготовили их к выходу на проектную мощность — 700 тыс. т в год. Отходы будут поступать на энергетическую утилизацию после сортировки и отбора вторичных материальных ресурсов.

Из мусора будут извлекать электроэнергию. «Запуск заводов позволит произвести 2 млн МВт·ч зеленой энергии. Вся вода, поступающая на завод, будет очищаться и использоваться заново, без сброса в водоемы», — заявили в «РТ-Инвесте».

«Ввод в эксплуатацию четырех заводов в Подмосковье сократит захоронение отходов на 2,8 млн т в год. Это половина от всего объема отходов, которые не подлежат материальной утилизации», — говорит гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

С 2018 года «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» строит четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах) и еще один в Казани. Они будут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна составить 355 МВт. Объем инвестиций в проект — 185 млрд руб.

В 2020 году Шипелов говорил РБК, что «РТ-Инвест» планирует построить 30 мусоросжигательных заводов в России до 2030 года.