СК завел дело после обнаружения на мусорном полигоне на Камчатке тела младенца

На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело младенца

На территории мусорного полигона в Петропавловске-Камчатском нашли тело новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Камчатскому краю.

«6 марта текущего года на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — говорится в сообщении.

Было заведено уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ребенка, завернутого в сверток из простыней, нашли рабочие мусорного полигона, сообщает «МК-Камчатка».