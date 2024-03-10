На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело младенца
На территории мусорного полигона в Петропавловске-Камчатском нашли тело новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Камчатскому краю.
«6 марта текущего года на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — говорится в сообщении.
Было заведено уголовное дело по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Ребенка, завернутого в сверток из простыней, нашли рабочие мусорного полигона, сообщает «МК-Камчатка».
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