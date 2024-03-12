В Берлине загорелся лагерь для украинских беженцев

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

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В районе берлинского аэропорта Тегель произошел пожар в лагере для беженцев, никто не пострадал, пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря Государственного управления по делам беженцев.

Возгорание произошло в одном из павильонов центра для беженцев. Он вмещал 380 человек, весь центр — около 5 тыс. человек.

Представитель пожарной службы сообщил, что павильон сгорел полностью. По его словам, сотрудники службы осмотрели трех человек, но никого из них не пришлось доставлять в больницу. Беженцев, которые жили в сгоревшем помещении, переселят в другие павильоны. Данных о причинах пожара пока нет.

По данным ООН, свои дома были вынуждены покинуть более 10 млн украинцев, из них примерно 6,3 млн уехали за границу. В Германии, по данным на 3 марта, проживают около 1,1 млн украинских беженцев.