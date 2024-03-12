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У выдававшего себя за сотрудника СК мужчины нашли пистолет и порошок

Волк: на востоке Москвы задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника СК

У выдававшего себя за сотрудника СК мужчины нашли пистолет и порошок
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На востоке Москвы задержали мужчину, который выдавал себя за сотрудника Следственного комитета, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, инспекторы остановили машину с символикой Следственного комитета для проверки информации об использовании поддельных регистрационных знаков. Водитель предъявил полицейским ненастоящее служебное удостоверение.

«В салоне транспортного средства сотрудники полиции нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Среди прочего у злоумышленника обнаружили пистолет и патроны к нему», — отметила Волк.

В отношении мужчины составили протоколы об административных правонарушениях по семи статьям КоАП. Материалы передали следователям для дальнейшего разбирательства, заключила официальный представитель МВД.

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В 2020 году в Крыму задержали уроженца Еревана, выдававшего себя за сотрудника ФСБ — начальника отдела по информационным вопросам крымского управления спецслужбы.

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Он предложил устроить жителя Томска в органы Следственного комитета за взятку в размере $60 тыс., его задержали с поличным при передаче первой части суммы. Мужчина признал вину, его заключили под стражу.

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Ирина Волк МВД Москва Следственный комитет
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