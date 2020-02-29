В Крыму задержали обещавшего трудоустройство за взятку лжесотрудника ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, предлагавшего взятку за трудоустройство в силовые структуры республики, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что речь идет об уроженце Еревана. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным ведомства, задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ. Он предложил устроить жителя Томска в органы Следственного комитета за денежное вознаграждение в размере $60 тыс. и был задержан с поличными при передаче первой части взятки в размере $20 тыс.

Лжесотрудник ФСБ полностью признал вину. Его заключили под стражу на два месяца.