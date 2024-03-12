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Военная операция на Украине ,  
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На Украине обнаружили «злонамеренное повреждение» нефтепровода

На Украине сообщили о повреждении нефтепровода в Полтавской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Минэнерго Украины обнаружило повреждения нефтепровода в Полтавской области без разлива нефти. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружено два злонамеренных повреждения без разлива нефти» — говорится в сообщении.

В Минэнерго не сообщили причину ЧП, расследование инцидента продолжается.

Украинские власти сообщили об отключениях после удара по подстанции
Политика
Фото:Gaelle Girbes / Getty Images

На Украине периодически сообщают о повреждениях инфраструктурных объектов из-за взрывов. В январе из-за удара дронов в нескольких регионах страны было нарушено электроснабжение, в Днепропетровской области повреждена подстанция.

В ноябре 2023 года на юге Украины из-за взрывов возникли проблемы на ТЭЦ, были разрушены некоторые здания, повреждено оборудование. При этом теплоснабжение потребителей не прекращалось.

В Минобороны России во время таких ЧП отмечают, что войска наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.

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На Украине обнаружили «злонамеренное повреждение» нефтепровода
На Украине обнаружили «злонамеренное повреждение» нефтепровода

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Теги
Военная операция на Украине Минэнерго Украины Полтавская область
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