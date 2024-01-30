Украинские власти сообщили об отключениях после удара по подстанции

Украинские власти сообщили об отключениях после удара по подстанции

Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

В результате удара беспилотников в нескольких областях Украины было нарушено электроснабжение, в Днепропетровской области повреждена подстанция, сообщает в телеграм-канале Министерство энергетики Украины.

«Повреждено оборудование (произошло возгорание) на подстанции НЭК «Укрэнерго» на Днепропетровщине. Обесточено местное предприятие», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в результате обстрела были повреждены сети в Семеновской городской общине в Черниговской области, без электричества остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

В Кировоградской области без света находятся 3,4 тыс. потребителей, в Николаевской — два населенных пункта, где живут более 650 человек, в Сумской — тоже два, в них проживают 232 человека.

Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется, а система сбалансирована, добавили в Минэнерго.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» отметили, что «из-за боевых действий и по другим причинам» по состоянию на утро 30 января в стране обесточены 349 населенных пунктов.

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В компании добавили, что критических последствий для работы энергосистемы удалось избежать и что «восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги». Поврежденное оборудование будет заменено резервным из аварийного запаса, заключили в «Укрэнерго».

В ночь на 30 января в четырех областях Украины — Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской — прозвучали взрывы. Они были, в частности, в городах Змиев Харьковской области и Белая Церковь Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что российские войска наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.