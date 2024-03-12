В РПЦ разъяснили позицию по участию в агитации на выборах президента

Владимир Легойда (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Священники могут обращать внимание прихожан на участие в выборах президента, но не должны агитировать за конкретного кандидата, заявил «РИА Новости» председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ подчеркнул, что церковь не может ассоциироваться с конкретной политической силой, однако не запрещает прихожанам участвовать в политической деятельности.

«Церковь не может становиться инструментом борьбы за власть», — сказал Легойда. По его мнению, одна из главных целей участия граждан в политике — «служение обществу, а не что-то иное».

В 2022 году треть российских граждан (31%) сочли, что РПЦ слишком активна в жизни общества и делах государства, тогда как ей следует больше внимания уделять нравственным вопросам, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В то же время более половины россиян допускают вмешательство церкви в общественную и политическую жизнь (58%). Из них 45% полагают, что та должна влиять только на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела, 13% выступают за активное участие РПЦ в обсуждении и решении проблем как общества, так и государства.