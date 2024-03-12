В Петербурге произошел пожар в складском здании рядом с Южной ТЭЦ

В Петербурге загорелся склад рядом с Южной ТЭЦ

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В ангаре во Фрунзенском районе Петербурга загорелись паллеты, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Возгорание тушат 32 человека и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на МЧС сообщила, что пожар произошел в двухэтажном складском здании по адресу Грузовой проезд, 33. Рядом находится Южная ТЭЦ. В МЧС заявили, что угрозы распространения огня с горящего здания на соседние постройки нет.

Издание 78.ru сообщило, что в районе Южной ТЭЦ видны сильный пожар и густой дым. В пресс-службе МЧС уточнили журналистам, что загорелся склад, пожар начался в 10:15.

Ранее в марте Росгвардия отчиталась о задержании двоих мужчин, которые снимали с дрона Автовскую теплоэлектростанцию в Петербурге. По данным ведомства, мужчины приехали к ТЭЦ на такси.

Наряд Росгвардии вызвали сотрудники ТЭЦ, заметившие посторонних у предприятия. Двоих мужчин и таксиста задержали «для выяснения обстоятельств».