Хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio в Красном море

Хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о ракетном ударе по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление военного представителя Ансара Аллаха.

«Наши ракеты точно поразили американский корабль Pinocchio в Красном море», — говорится в сообщении.

Хуситы ударили по контейнеровозу под либерийским флагом, сообщило американское командование Centcom, пишет Reuters.

Ранее там же хуситы провели «военную операцию» с применением противокорабельных ракет и беспилотников. Представитель движения Яхья Сариа сообщил об ударе по двум американским эсминцам.

Атаки хуситов начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.