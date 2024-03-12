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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об ударе по американскому кораблю в Красном море

Хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о ракетном ударе по американскому кораблю Pinocchio в Красном море, передал телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление военного представителя Ансара Аллаха.

«Наши ракеты точно поразили американский корабль Pinocchio в Красном море», — говорится в сообщении.

Хуситы ударили по контейнеровозу под либерийским флагом, сообщило американское командование Centcom, пишет Reuters.

Хуситы атаковали эсминцы США в Красном море
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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

Ранее там же хуситы провели «военную операцию» с применением противокорабельных ракет и беспилотников. Представитель движения Яхья Сариа сообщил об ударе по двум американским эсминцам.

Атаки хуситов начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

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