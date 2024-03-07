В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

К Воронежской области приближаются беспилотники со стороны Украины, объявлена опасность атаки, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он подчеркнул, что средства ПВО приведены в боеготовность.

Губернатор напомнил, что нужно следить за оповещениями правительства или МЧС, а также быть готовыми пройти в комнату со сплошными стенами или укрытие.

Вечером 29 февраля администрация Воронежа сообщила, что средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников по направлению к городу, и призвала жителей укрыться в ближайших зданиях. Позднее власти сообщили, что непосредственная угроза атаки дронов исчезла.

После начала военной операции Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В частности, 17 февраля в регионе сбили четыре дрона. Обломки одного из них повредили крышу частного дома в Туркменском проезде в городе.