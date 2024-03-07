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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Гусев: в сторону Воронежской области летят беспилотники, объявлена опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

К Воронежской области приближаются беспилотники со стороны Украины, объявлена опасность атаки, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он подчеркнул, что средства ПВО приведены в боеготовность.

Губернатор напомнил, что нужно следить за оповещениями правительства или МЧС, а также быть готовыми пройти в комнату со сплошными стенами или укрытие.

В Воронеже объявили авиационную опасность
Политика
Воронеж

Вечером 29 февраля администрация Воронежа сообщила, что средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников по направлению к городу, и призвала жителей укрыться в ближайших зданиях. Позднее власти сообщили, что непосредственная угроза атаки дронов исчезла.

После начала военной операции Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В частности, 17 февраля в регионе сбили четыре дрона. Обломки одного из них повредили крышу частного дома в Туркменском проезде в городе.

В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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