Суд в Москве взыскал ₽537 тыс. с владельца клуба «Мутабор»

Ночной клуб «Мутабор» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы взыскал более 537 тыс. руб. с ночного клуба «Мутабор» (юрлицо ООО «Арт Центр»), где проходила «голая вечеринка» ведущей Анастасии Ивлеевой. Это следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд рассматривал дело по упрощенной процедуре и полностью удовлетворил требования по иску Российского авторского общества (РАО). С ответчика взыскали более 248 тыс. руб. авторского вознаграждения, около 121 тыс. руб. пени и 148 тыс. штрафа за неисполнение обязательства по предоставлению отчетов в РАО.

О том, что РАО подало на владельца «Мутабора» в суд из-за музыкальных композиций, используемых в клубе, стало известно в начале января. Истец просил взыскать с ООО «Арт центр» чуть более 537 тыс.

Источник ТАСС пояснил, что РАО ранее заключило с «Арт центром» контракт на использование музыкальных треков во время мероприятий. Истец полагает, что ответчик просрочил платеж за музыку, и требует компенсации, добавил он.