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Суд в Москве взыскал ₽537 тыс. с владельца клуба «Мутабор»

Суд взыскал ₽537 тыс. с клуба «Мутабор», где проходила «голая вечеринка»
Ночной клуб &laquo;Мутабор&raquo;
Ночной клуб «Мутабор» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы взыскал более 537 тыс. руб. с ночного клуба «Мутабор» (юрлицо ООО «Арт Центр»), где проходила «голая вечеринка» ведущей Анастасии Ивлеевой. Это следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд рассматривал дело по упрощенной процедуре и полностью удовлетворил требования по иску Российского авторского общества (РАО). С ответчика взыскали более 248 тыс. руб. авторского вознаграждения, около 121 тыс. руб. пени и 148 тыс. штрафа за неисполнение обязательства по предоставлению отчетов в РАО.

О том, что РАО подало на владельца «Мутабора» в суд из-за музыкальных композиций, используемых в клубе, стало известно в начале января. Истец просил взыскать с ООО «Арт центр» чуть более 537 тыс.

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Источник ТАСС пояснил, что РАО ранее заключило с «Арт центром» контракт на использование музыкальных треков во время мероприятий. Истец полагает, что ответчик просрочил платеж за музыку, и требует компенсации, добавил он.

РАО — одна из организаций, аккредитованных Министерством культуры на коллективное управление правами. Отчисления в РАО делают все заведения, в которых музыка звучит фоном (бары, рестораны, клубы и т.д.), а также телеканалы, радиостанции и кинотеатры.

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Теги
Арбитражный суд Москвы ночной клуб компенсация авторские права музыка Российское авторское общество клуб Мутабор
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