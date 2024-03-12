В оборонную миссию Франции в Молдавии отправят одного военного
Постоянная миссия Франции по обороне в Кишиневе будет представлена только одним военным, сообщил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый в интервью телеканалу PRO TV.
«Французская военная миссия заключается в присутствии одной-единственной персоны, которая будет иметь функцию военного атташе в составе посольства Республики Франция», — сказал он. Министр уточнил, что речь идет о женщине-подполковнике, которую в апреле переведут из Бухареста в Кишинев.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 7 марта заявил, что в ближайшие месяцы Париж откроет в Кишиневе постоянную оборонную миссию. Ее задачей будет обучение молдавских военнослужащих. По словам президента, это «усилит сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных, а также повысит совместимость вооруженных сил» двух стран.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя заявление, напомнила о «позоре» Франции в Мали и уходе из других африканских стран, а также предупредила о возможном прилете ракеты со стороны Украины.
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