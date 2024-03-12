В Орле ликвидировали пожар на нефтехранилище после атаки дрона

Video

Пожар, вспыхнувший на нефтехранилище в Орле после атаки дрона, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, никто не пострадал. «Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб», — написал Клычков в телеграм-канале, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

В ночь на 12 марта в Орле дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. В одном из резервуаров нефтехранилища вспыхнул пожар, к тушению привлекли пожарный поезд. Жителей двух соседних многоэтажек эвакуировали. В ту же ночь дрон атаковал НПЗ под Нижним Новгородом.

Утром Минобороны отчиталось об уничтожении 25 дронов: два беспилотника перехватили в Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, по одному дрону — в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской. Кроме того, атаке подверглась Ленинградская область.