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Военная операция на Украине ,  
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В Орле ликвидировали пожар на нефтехранилище после атаки дрона

Губернатор Клычков: пожар на нефтебазе в Орле из-за дрона ликвидировали
Сюжет
Военная операция на Украине

В Орле ликвидировали пожар на нефтехранилище после атаки дрона
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Пожар, вспыхнувший на нефтехранилище в Орле после атаки дрона, ликвидирован, сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, никто не пострадал. «Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб», — написал Клычков в телеграм-канале, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

В Орле после падения дрона эвакуировали местных жителей
Политика
Юрий Парахин

В ночь на 12 марта в Орле дрон упал на объект топливно-энергетического комплекса. В одном из резервуаров нефтехранилища вспыхнул пожар, к тушению привлекли пожарный поезд. Жителей двух соседних многоэтажек эвакуировали. В ту же ночь дрон атаковал НПЗ под Нижним Новгородом.

Утром Минобороны отчиталось об уничтожении 25 дронов: два беспилотника перехватили в Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, по одному дрону — в Брянской и Тульской областях, еще два — над Орловской. Кроме того, атаке подверглась Ленинградская область.

В Орле ликвидировали пожар на нефтехранилище после атаки дрона
В Орле ликвидировали пожар на нефтехранилище после атаки дрона

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Теги
Орел пожары нефтебаза беспилотники
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