Кадры пожара на нефтебазе в Нижегородской области после атаки дрона
Беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса «Лукойла» в Кстовской промзоне под Нижним Новгородом, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
К тушению пожара привлекли пожарный поезд, рассказали ТАСС в пресс-службе Горьковской железной дороги. По данным NN.ru, беспилотник атаковал нефтебазу ЛУКОЙЛа. Работник предприятия, которое находится неподалеку от НПЗ, рассказал изданию, что перед падением дрона увидел «отблеск огней и услышал громкий звук». «Ну, а потом уже увидел, как он [беспилотник] рухнул», — сказал он.
Как пишет NN.ru, дым от горящей установки по переработке нефти видно в Нижнем Новгороде. По словам местных жителей, возгорание они заметили примерно в 5:30. Точное время падения дрона неизвестно.
Нижегородский НПЗ — одно из крупнейших предприятий по нефтепереработки бензинового профиля в России. Его установленная мощность переработки — 17 млн т нефти в год. На заводе есть пять основных производств: производство моторных топлив, производство нефтебитумов и парафина, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок. Он выпускает более 50 видов нефтепродуктов.
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