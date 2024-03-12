Кадры пожара на нефтебазе в Нижегородской области после атаки дрона

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Беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса «Лукойла» в Кстовской промзоне под Нижним Новгородом, возник пожар на одной из установок по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К тушению пожара привлекли пожарный поезд, рассказали ТАСС в пресс-службе Горьковской железной дороги. По данным NN.ru, беспилотник атаковал нефтебазу ЛУКОЙЛа. Работник предприятия, которое находится неподалеку от НПЗ, рассказал изданию, что перед падением дрона увидел «отблеск огней и услышал громкий звук». «Ну, а потом уже увидел, как он [беспилотник] рухнул», — сказал он.

Как пишет NN.ru, дым от горящей установки по переработке нефти видно в Нижнем Новгороде. По словам местных жителей, возгорание они заметили примерно в 5:30. Точное время падения дрона неизвестно.