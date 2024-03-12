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Вильфанд предсказал срок ледохода в центре Европейской России

Вильфанд: ледоход в центральной части Европейской России начнется в конце марта

Ледоход в центральной части Европейской России начнется в конце марта — начале апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Весенний ледоход в Московском регионе прогнозируется в последних числах марта — первых числах апреля», — сказал синоптик.

Вскрытие Нижней Волги, Верхнего и Нижнего Дона, а также реки Хопер, ожидается во второй декаде марта, что примерно на 4-7 дней раньше срока, уточнил он. Кроме того, на 10 дней раньше обычного должна вскрыться Волга выше Твери, добавил синоптик.

Синоптики назвали сроки наступления метеорологической весны в Москве
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Вскрытие Оки должно произойти в первой декаде апреля, заключил Вильфанд, отметив, что это соответствует норме.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что метеорологическая весна наступит в Москве 15 марта. К концу недели температура в столице составит от четырех до девяти градусов тепла, сообщил он.

Вместе с тем синоптик предупредил, что, несмотря на потепление, весной в город еще вернутся холода и снегопады. Полностью снег растает в городе только к середине апреля, уточнил Тишковец.

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Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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