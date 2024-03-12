Вильфанд предсказал срок ледохода в центре Европейской России

Ледоход в центральной части Европейской России начнется в конце марта — начале апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Весенний ледоход в Московском регионе прогнозируется в последних числах марта — первых числах апреля», — сказал синоптик.

Вскрытие Нижней Волги, Верхнего и Нижнего Дона, а также реки Хопер, ожидается во второй декаде марта, что примерно на 4-7 дней раньше срока, уточнил он. Кроме того, на 10 дней раньше обычного должна вскрыться Волга выше Твери, добавил синоптик.

Вскрытие Оки должно произойти в первой декаде апреля, заключил Вильфанд, отметив, что это соответствует норме.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец допустил, что метеорологическая весна наступит в Москве 15 марта. К концу недели температура в столице составит от четырех до девяти градусов тепла, сообщил он.

Вместе с тем синоптик предупредил, что, несмотря на потепление, весной в город еще вернутся холода и снегопады. Полностью снег растает в городе только к середине апреля, уточнил Тишковец.