Синоптики назвали сроки наступления метеорологической весны в Москве

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Дневная температура в Москве к выходным 16–17 марта может достичь девяти градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическая весна в Москве может наступить 15 марта, в пятницу, написал специалист в своем телеграм-канале. Это «устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений», объяснил Тишковец.

К концу недели температура в столице составит от четырех до девяти градусов тепла. Поэтому есть вероятность того, что среднесуточная температура к выходным будет выше нуля градусов. Со вторника по пятницу в Москве будет проглядывать солнце, осадков не ожидается.

Несмотря на потепление, весной в город еще вернутся холода и снегопады, предупредил специалист. По его словам, снег полностью растает только к середине апреля.

Ранее москвичей предупредили о холодной погоде 11 и 12 марта. Ожидается северный ветер и небольшой снег. Ночная температура в эти дни может опуститься до минус 15 градусов, предупреждали синоптики.

В феврале Тишковец исключил наступление ранней весны в Центральной России. В марте и апреле ожидается «несколько волн существенных арктических вторжений», предупредил синоптик.