В Молдавии призвали Россию не открывать избирательные участки в ПМР

Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков, приуроченных к выборам президента России, на территории непризнанного Приднестровья, заявил председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу Jurnal.

«Я считаю незаконным и некорректным открывать избирательные участки на территории, которая не контролируется [Кишиневом], без согласия с Республикой Молдова. <...> Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до нас», — отметил Гросу (цитата по ТАСС).

Председатель парламента отметил, что молдавские власти будут препятствовать попыткам организовать российские президентские выборы в Приднестровье. В частности, добавил Гросу, в страну не пропустят организаторов выборов. «Они будут нуждаться в человеческих ресурсах, а эти люди должны будут как-то добраться до нас. Нам необходимо проявить характер и действовать решительно», — подчеркнул он.

Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента Россиии, которые должны пройти 15-17 марта. В МИДЕИ сообщили, что изучат вопрос и ответят Москве в разумные сроки.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что открытие избирательных участков на левом берегу Днестра, где находится ПМР, недопустимо. «Согласно Венской конвенции, мы не можем запретить голосование на территории посольства. <...> Открытие избирательных участков в приднестровском регионе неприемлемо», — отметил Попшой.

В марте 2018 года, во время предыдущих выборов президента России, в Молдавии открыли 27 избирательных участков, еще 24 — на территории Приднестровья. В ПМР проживают более 200 тыс. россиян.