Диктора Светлану Моргунову похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище в Москве

Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Светлана Моргунова, 1970 г. (Фото: Василий Егоров / Алексей Стужин / ТАСС)

Диктора Светлану Моргунову похоронят 14 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РБК сообщил глава муниципального округа Таганский города Москвы, племянник умершей Илья Свиридов.

Прощание состоится в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи им. Склифосовского.

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла 10 марта. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Моргуновой было 84 года.

Телеведущая родилась 7 марта 1940 года в Москве. В 1961 году после учебы в театральной студии при театре Моссовета она стала диктором Центрального телевидения. Моргунова вела некоторые выпуски передачи «Утренняя почта» и программы «Голубой огонек».

В 2000 году Моргуновой присвоили звание народной артистки России, в 2011 году она получила орден Дружбы за заслуги в развитии отечественного телерадиовещания.