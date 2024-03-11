Подруга Светланы Моргуновой назвала причину смерти артистки

Светлана Моргунова (Фото: Антон Тушин / ТАСС)

Бывший диктор Центрального телевидения СССР народная артистка России Светлана Моргунова умерла из-за отрыва тромба. Об этом сообщила РБК ее подруга Вера Мусатова.

Артиска скончалась 10 марта в возрасте 84 лет. Ее помощница сообщила Daily Storm, что та «не болела» и умерла дома. По ее словам, у женщины остановилось сердце.

Моргунова родилась 7 марта 1940 года. Училась в театральной студии при Театре имени Моссовета. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР. Вела программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта». Была удостоена звания народной артистки России, а также ордена Дружбы.

В 2020 году от коронавируса умер 52-летний сын Моргуновой Максим, после чего та перестала появляться на публике, отмечал «Московский комсомолец». В начале марта диктор Владимир Березин сказал, что Моргунова «постепенно уходит от нашего, привычного для нее мира», «ее оставляет привычная жизненная энергия».