Подруга Светланы Моргуновой назвала причину смерти артистки
Бывший диктор Центрального телевидения СССР народная артистка России Светлана Моргунова умерла из-за отрыва тромба. Об этом сообщила РБК ее подруга Вера Мусатова.
Артиска скончалась 10 марта в возрасте 84 лет. Ее помощница сообщила Daily Storm, что та «не болела» и умерла дома. По ее словам, у женщины остановилось сердце.
Моргунова родилась 7 марта 1940 года. Училась в театральной студии при Театре имени Моссовета. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР. Вела программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта». Была удостоена звания народной артистки России, а также ордена Дружбы.
В 2020 году от коронавируса умер 52-летний сын Моргуновой Максим, после чего та перестала появляться на публике, отмечал «Московский комсомолец». В начале марта диктор Владимир Березин сказал, что Моргунова «постепенно уходит от нашего, привычного для нее мира», «ее оставляет привычная жизненная энергия».
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