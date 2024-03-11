В Белгородской области дрон атаковал легковой автомобиль
В Белгородской области движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Инцидент произошел в селе Новое Волоконовского района», — написал Гладков.
Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал, в машине выбиты стекла.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
Накануне поселок Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке трех дронов-камикадзе.
По словам Гладкова, два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом и взорвался. Внутри дома есть повреждения, выбиты окна. Никто не пострадал.
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