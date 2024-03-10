В Белгороде и его окрестностях вновь объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Ракетную опасность в городе объявляют уже второй раз за день, предупреждение действовало с 8:38 до 12:14 мск. Также сирены работали в Шебекинском городском округе (с 11:52 до 12:09 мск) и в Курске.

Ранее Гладков сообщал о нескольких атаках дронов в Белгородской области. Утром 10 марта два беспилотника атаковали окраину города Строитель Яковлевского городского округа, после их падения и детонации загорелась фура. Затем под атаку трех дронов-камикадзе попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа: два аппарата сбили в воздухе, один врезался в жилой дом, были выбиты стекла.

За минуту до объявления о ракетной опасности в Белгороде Гладков сообщил об атаке двух дронов-камикадзе в поселке Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате их падения с детонацией поврежден «КАМАЗ». По данным губернатора, все атаки дронов обошлись без пострадавших.

Утром 10 марта Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре украинских дрона. Первые два сбили в течение ночи, остальные — утром.

Белгородская область граничит с украинской Харьковской областью. С начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.