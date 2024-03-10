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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и его окрестностях вновь объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Ракетную опасность в городе объявляют уже второй раз за день, предупреждение действовало с 8:38 до 12:14 мск. Также сирены работали в Шебекинском городском округе (с 11:52 до 12:09 мск) и в Курске.

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее Гладков сообщал о нескольких атаках дронов в Белгородской области. Утром 10 марта два беспилотника атаковали окраину города Строитель Яковлевского городского округа, после их падения и детонации загорелась фура. Затем под атаку трех дронов-камикадзе попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа: два аппарата сбили в воздухе, один врезался в жилой дом, были выбиты стекла.

За минуту до объявления о ракетной опасности в Белгороде Гладков сообщил об атаке двух дронов-камикадзе в поселке Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате их падения с детонацией поврежден «КАМАЗ». По данным губернатора, все атаки дронов обошлись без пострадавших.

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность
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Утром 10 марта Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре украинских дрона. Первые два сбили в течение ночи, остальные — утром.

Белгородская область граничит с украинской Харьковской областью. С начала военной операции на Украине регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

В Белгороде и его окрестностях вновь объявили ракетную опасность
В Белгороде и его окрестностях вновь объявили ракетную опасность

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Белгород ракетная опасность Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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