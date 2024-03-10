В Белгородской области дрон-камикадзе влетел в частный дом
Поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области подвергся атаке трех дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом и взорвался. Внутри дома есть повреждения, выбиты окна. Пострадавших нет.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В последний раз Грайворонский округ подвергался атаке со стороны ВСУ 9 марта. Тогда по селу Козинка выпустили три минометных снаряда, по окраине села Заречье-Второе — десять минометных снарядов, по селу Пороз — четыре.
В селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. В здании выбиты окна, повреждена линия газоснабжения. В селе Дроновка четыре дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.
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