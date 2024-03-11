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Технологии и медиа ,  
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Глава «Роскосмоса» назвал Путину сроки запуска ракеты «Ангара-А5М»

Глава «Роскосмоса»: модернизированную ракету «Ангара-А5» запустят в апреле
Владимир Путин и Юрий Борисов во время встречи
Владимир Путин и Юрий Борисов во время встречи (Фото: kremlin.ru)

Первый запуск модернизированной ракеты «Ангара-5М» планируется в апреле с космодрома «Восточный». Об этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил президенту России Владимиру Путину.

«Мы завершаем работу над стартовым комплексом «Ангара-5М» на «Восточном», надеемся, что в первой декаде апреля осуществим первый запуск», — заявил Борисов во время встречи с президентом. Это укрепит космическую наземную инфраструктуру, добавил глава госкорпорации.

«Ангара-А5М» — модернизированная версия ракеты «Ангара-А5». Она работает на улучшенном двигателе РД-191М и обладает повышенной грузоподъемностью. Тяга РД-191М превышает тягу предшествующей версии РД-191 на 10%. Вместо 25 т новая версия ракеты может выводить на низкую околоземную орбиту 27,7 т. На круговую орбиту высотой 35 786 километров «Ангара-5М» с использованием кислородно-водородного разгонного блока может выводить 5,1 т вместо 4,2 т.

«Ангара» — тип ракет-носителей, предназначенных для запуска космических аппаратов. С помощью «Ангары» Россия планирует запустить межпланетную станцию «Бумеранг» для сбора грунта с Фобоса, спутника Марса. Осуществить запуск планируют после 2030 года.

Подобную миссию пытались провести еще в 2011 году, однако тогда станция не покинула пределов Земли и сгорела в плотных слоях атмосферы.

В феврале в «Роскосмосе» сообщили о проведении контрольных испытаний «Ангары-А5», которые имитируют полет ракеты. После завершения испытаний носитель будет готов к стыковке с космической головной частью. Сейчас ведутся работы по ее сборке.

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Теги
«Ангара» ракета Юрий Борисов Владимир Путин
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