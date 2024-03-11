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Песков на вопрос о смене главкома ВМФ ответил словами о грифе «секретно»

Песков: я не могу комментировать указы президента с грифом «секретно»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Указ о смене главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России не был опубликован в открытом виде, а закрытые Кремль не комментирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать», — ответил Песков на вопрос про отставку адмирала Николая Евменова с поста главкома ВМФ (цитата по ТАСС).

Экс-командующий Черноморским флотом сообщил о смене главкома ВМФ России
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Александр Моисеев

«Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщили, что Евменова отправили в отставку и его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал в отставке Владимир Комоедов в разговоре с Ura.ru подтвердил информацию об отставке Евменова. «Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», — сказал он.

Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало. На момент подготовки этого материала на сайте ВМФ России главнокомандующим был указан Евменов.

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