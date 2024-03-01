 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

МИД обвинил Латвию в попытке отсечь россиян от участия в выборах

МИД: заявление Латвии об уголовной ответственности для избирателей неприемлемо
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия считает неприемлемыми попытки властей Латвии «отсечь» живущих в стране россиян от голосования на президентских выборах. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так дипломат ответила на слова министра юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере, которая заявила, что власти сочтут голосование на участке в российском посольстве в Риге поддержкой военных действий. Министр напомнила, что за это в стране предусмотрена уголовная ответственность.

«Стремление отсечь от предстоящих выборов российских соотечественников, проживающих за рубежом граждан России, считаем совершенно неприемлемым и абсолютно недопустимым», — подчеркнула Захарова.

В Латвии сочтут участие в российских выборах поддержкой военной операции
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Дипломат назвала заявление Либини-Эгнере «демонстрацией акта гибридной войны» против России, запугиванием русскоязычного населения и попыткой вмешаться во внутренние дела страны.

В Латвии предусмотрена уголовная ответственность за поддержку действий России. Она может наступить в случае признания человека виновным по нескольким статьям в зависимости от состава преступления. Самое суровое наказание предусматривает десять лет лишения свободы (ст. 78 УК Латвии «Разжигание национальной, этнической и расовой розни»).

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На пост баллотируются четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

За рубежом будут открыты 288 избирательных участков, в том числе в недружественных странах, к которым Москва относит и страны Прибалтики. Участки появятся во всех государствах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения России.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что Рига не будет прибегать к специальным мерам для проведения этих выборов. Вместе с тем латвийские власти не могут препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, сказала она.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
Мария Захарова Латвия выборы президента России МИД
Материалы по теме
В Латвии сочтут участие в российских выборах поддержкой военной операции
Политика
Воронежские власти в дни выборов президента запретили петарды и хлопушки
Общество
Песков назвал послание Путина его предвыборной программой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте Политика, 18:46
В Госдуме назвали срок принятия закона о страховании средств на ИИС Инвестиции, 18:42
В России заработал сайт программы «Время героев» Общество, 18:38
Промес пропустит матч с «Зенитом» и будет наказан в «Спартаке» Спорт, 18:38
Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму Политика, 18:35
Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области Политика, 18:35
В SberCIB обновили оценку акций крупнейших компаний на российском рынке Инвестиции, 18:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Владелец Zara, Pull&Bear и Bershka возобновит работу на Украине Бизнес, 18:20
Посол заявил о фактической заморозке отношений России и Франции Политика, 18:08
Болгария прекратила импорт нефти из России Политика, 18:05
Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок Политика, 18:01
Московский суд арестовал двоих подозреваемых в госизмене Политика, 17:53
Лавров увидел в словах Остина о России и НАТО признание «по Фрейду» Политика, 17:48
В центре Севастополя после воздушной тревоги пропал свет Общество, 17:43