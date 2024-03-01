МИД обвинил Латвию в попытке отсечь россиян от участия в выборах

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия считает неприемлемыми попытки властей Латвии «отсечь» живущих в стране россиян от голосования на президентских выборах. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Так дипломат ответила на слова министра юстиции Латвии Инесе Либини-Эгнере, которая заявила, что власти сочтут голосование на участке в российском посольстве в Риге поддержкой военных действий. Министр напомнила, что за это в стране предусмотрена уголовная ответственность.

«Стремление отсечь от предстоящих выборов российских соотечественников, проживающих за рубежом граждан России, считаем совершенно неприемлемым и абсолютно недопустимым», — подчеркнула Захарова.

Дипломат назвала заявление Либини-Эгнере «демонстрацией акта гибридной войны» против России, запугиванием русскоязычного населения и попыткой вмешаться во внутренние дела страны.

В Латвии предусмотрена уголовная ответственность за поддержку действий России. Она может наступить в случае признания человека виновным по нескольким статьям в зависимости от состава преступления. Самое суровое наказание предусматривает десять лет лишения свободы (ст. 78 УК Латвии «Разжигание национальной, этнической и расовой розни»).

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На пост баллотируются четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, который пошел на выборы как самовыдвиженец.

За рубежом будут открыты 288 избирательных участков, в том числе в недружественных странах, к которым Москва относит и страны Прибалтики. Участки появятся во всех государствах, где есть дипломатические представительства и консульские учреждения России.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что Рига не будет прибегать к специальным мерам для проведения этих выборов. Вместе с тем латвийские власти не могут препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, сказала она.