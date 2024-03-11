 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Польше назвали число американских военных в стране

Посол Бжезинский: в Польше находятся 10 тыс. американских военных
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В Польше дислоцированы 10 тыс. американских военнослужащих. Об этом сообщил посол США в Варшаве Марк Бжезинский в преддверии 25-летия вступления Польши в НАТО, передает агентство Polska Agencja Prasowa.

«Сейчас 10 тыс. американских солдат дислоцируются по всей Польше, тренируются вместе с военнослужащими польской армии и используют самую современную военную технику», — заявил Бжезинский.

Посол подчеркнул, что американская военная техника важна для защиты страны.

«Танки Abrams, истребители F-16, РСЗО HIMARS — эта техника очень важна для обороны Польши и альянса», — сказал он.

Бжезинский также отметил, что Польша как член НАТО находится в безопасности.

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд
Политика
AH-64E Apache

В марте 2023 года Минобороны Польши объявило, что в стране создадут первый постоянный гарнизон армии США. Часть станет восьмым американским гарнизоном в Европе, отметили в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Госкомпании выращивают для себя надежных поставщиков: как подать заявку
Как арендовать помещение в Казахстане и не нарушить местные законы
Почему уход SAP не обрушил автоматизацию закупок: семь заблуждений рынка
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды

США также регулярно поставляют в Польшу вооружение. В ноябре 2023 года Минобороны республики сообщило, что американцы передали вооруженным силам страны установки реактивных систем залпового огня HIMARS, танки Abrams и машины технического обеспечения M88A2 Hercules.

Летом 2023 года Госдеп одобрил возможную продажу Варшаве систем боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму $15 млрд. В комплект должны были войти 48 пусковых установок Patriot и 644 ракеты для них.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Польша США военнослужащие
Материалы по теме
Госдеп США одобрил продажу Польше систем разведки на $1,2 млрд
Политика
Нидерланды, Польша и Германия решили создать военный коридор
Политика
Польша пригласила немецкие войска фразой «добро пожаловать»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Госкомпании выращивают для себя надежных поставщиков: как подать заявку Pro, 15:04
В «Спартаке» рассмотрели вопрос об отставке Абаскаля Спорт, 14:59
В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину Политика, 14:58
В Москве остался один район с ценами на жилье ниже ₽200 тыс. за «квадрат» Недвижимость, 14:53
Raiffeisenbank заявил об отсутствии «конкретной угрозы» санкций от США Финансы, 14:49
«Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина Спорт, 14:44
В Германии экс-чемпиона IBF из Косово застрелили посреди улицы Спорт, 14:43
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов Политика, 14:40
Умер глава подворья Сербской православной церкви в Москве Общество, 14:34
В Польше назвали число американских военных в стране Политика, 14:27
Как арендовать помещение в Казахстане и не нарушить местные законы Pro, 14:25
Профильные ассоциации оценили схему обмена заблокированными активами Инвестиции, 14:23
Песков на вопрос о смене главкома ВМФ ответил словами о грифе «секретно» Политика, 14:21
В Минске проверки в армии объяснили учениями НАТО Политика, 14:12