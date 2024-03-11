В Польше назвали число американских военных в стране

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В Польше дислоцированы 10 тыс. американских военнослужащих. Об этом сообщил посол США в Варшаве Марк Бжезинский в преддверии 25-летия вступления Польши в НАТО, передает агентство Polska Agencja Prasowa.

«Сейчас 10 тыс. американских солдат дислоцируются по всей Польше, тренируются вместе с военнослужащими польской армии и используют самую современную военную технику», — заявил Бжезинский.

Посол подчеркнул, что американская военная техника важна для защиты страны.

«Танки Abrams, истребители F-16, РСЗО HIMARS — эта техника очень важна для обороны Польши и альянса», — сказал он.

Бжезинский также отметил, что Польша как член НАТО находится в безопасности.

В марте 2023 года Минобороны Польши объявило, что в стране создадут первый постоянный гарнизон армии США. Часть станет восьмым американским гарнизоном в Европе, отметили в ведомстве.

США также регулярно поставляют в Польшу вооружение. В ноябре 2023 года Минобороны республики сообщило, что американцы передали вооруженным силам страны установки реактивных систем залпового огня HIMARS, танки Abrams и машины технического обеспечения M88A2 Hercules.

Летом 2023 года Госдеп одобрил возможную продажу Варшаве систем боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму $15 млрд. В комплект должны были войти 48 пусковых установок Patriot и 644 ракеты для них.