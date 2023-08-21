Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд
Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования общей стоимостью $12 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за поставки за рубеж оружия и военной техники по межправительственным контрактам.
Правительство Польши ранее запросило у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, более 200 двигателей, модернизированные прицелы, приборы ночного видения, радиолокационные станции для управления артиллерийским огнем и другое оборудование, следует из документа.
Госдеп согласовал «возможную продажу» вертолетов и сопутствующей техники правительству Польши, и уведомил Конгресс США о своем решении, сказано в заявлении. У парламента есть 30 дней, чтобы одобрить или отклонить сделку.
AH-64 Apache — вертолет американского производства. Он может быть оснащен 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 76 ракетами Hydra калибра 70-мм и 30-мм автопушкой. Вертолеты оборудованы двигателями Rolls Royce, могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Стоимость одного Apache оценивается примерно в $85,6 млн.
AH-64E Apache — самая современная модификация этих вертолетов. Он оснащен новейшими системами связи, навигации, датчиками и вооружением, в том числе модернизированным прицелом для обнаружения целей, обновленной системой ночного видения, инфракрасными лазерами и другим оборудованием.