Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд

AH-64E Apache (Фото: George Frey / Getty Images)

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования общей стоимостью $12 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за поставки за рубеж оружия и военной техники по межправительственным контрактам.

Правительство Польши ранее запросило у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, более 200 двигателей, модернизированные прицелы, приборы ночного видения, радиолокационные станции для управления артиллерийским огнем и другое оборудование, следует из документа.

Госдеп согласовал «возможную продажу» вертолетов и сопутствующей техники правительству Польши, и уведомил Конгресс США о своем решении, сказано в заявлении. У парламента есть 30 дней, чтобы одобрить или отклонить сделку.