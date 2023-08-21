branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 16:36
Трех девочек и тела их родителей нашли в квартире в Асбесте Общество, 23:37
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд Политика, 23:13
Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. Политика, 23:04
New Yorker рассказал о «замечательном разговоре» Маска с Путиным Политика, 23:02
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
Пригожин опубликовал первое после мятежа видео Политика, 23:00
В Марий Эл ликвидировали правозащитную организацию «Человек и закон» Общество, 22:39
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Крушение вместо посадки: какие аппараты упали на Луне за последние годы Технологии и медиа, 22:19
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Al Arabiya рассказал о подготовке ЭКОВАС к вторжению в Нигер Политика, 21:47
При столкновении двух машин в Ростовской области погибли восемь человек Общество, 21:45
Федун назвал «творческие поиски» Абаскаля причиной проигрыша «Зениту» Спорт, 21:38
Как выглядит коллектор реки Неглинки, где погибли диггеры. Фоторепортаж Общество, 21:08 
В работе Telegram произошел сбой Технологии и медиа, 21:02
Политика ,  
0 

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд
AH-64E Apache
AH-64E Apache (Фото: George Frey / Getty Images)

Госдеп США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования общей стоимостью $12 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за поставки за рубеж оружия и военной техники по межправительственным контрактам.

Правительство Польши ранее запросило у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, более 200 двигателей, модернизированные прицелы, приборы ночного видения, радиолокационные станции для управления артиллерийским огнем и другое оборудование, следует из документа.

Госдеп согласовал «возможную продажу» вертолетов и сопутствующей техники правительству Польши, и уведомил Конгресс США о своем решении, сказано в заявлении. У парламента есть 30 дней, чтобы одобрить или отклонить сделку.

AH-64 Apache — вертолет американского производства. Он может быть оснащен 16 противотанковыми ракетами Hellfire, 76 ракетами Hydra калибра 70-мм и 30-мм автопушкой. Вертолеты оборудованы двигателями Rolls Royce, могут развивать скорость до 186 миль в час (около 300 км/ч) и обнаруживать более 250 потенциальных целей на расстоянии до 10 миль (16 км). Стоимость одного Apache оценивается примерно в $85,6 млн.

AH-64E Apache — самая современная модификация этих вертолетов. Он оснащен новейшими системами связи, навигации, датчиками и вооружением, в том числе модернизированным прицелом для обнаружения целей, обновленной системой ночного видения, инфракрасными лазерами и другим оборудованием.

Теги
Польша поставки оружия вертолеты США Госдепартамент США
Материалы по теме
Госдеп одобрил возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $15 млрд
Политика
Госдеп одобрил продажу Нидерландам дронов и оборудования на $611 млн
Политика
Премьер Швеции временно исключил передачу Киеву истребителей Gripen
Политика