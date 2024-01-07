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СК показал видео с места взрыва гранаты в Домодедове

СК опубликовал видео с места взрыва гранаты в Домодедове
Бросивший гранату в кафе 43-летний житель Домодедово задержан. Его подозревают в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом

СК показал видео с места взрыва гранаты в Домодедове
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В подмосковном городе Домодедово задержали мужчину, который бросил гранату в кафе во время ссоры с другими посетителями, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области. Ведомство показало кадры с места взрыва.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч.3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК России)», — сообщили в ведомстве.

Взрыв произошел утром 7 января. Мужчина «на фоне личной неприязни» вступил в конфликт с посетителями кафе в микрорайоне Северный, достал гранату и бросил ее в людей. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

В СК сообщили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся осмотр, допросы, а также иные следственные действия.

В подмосковном Домодедово произошел взрыв в кальянной
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

О взрыве в кафе в Домодедово ранее сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на источники. По его данным, взрыв произошел в кальянной, в результате пострадали четыре человека.

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Юлия Овчинникова
Домодедово взрыв гранаты Следственный комитет
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