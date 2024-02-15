В Шереметьево объяснили очереди проверкой из-за зажигалки в виде гранаты

В Шереметьево закрыли вход в терминал С из-за обнаружения в ручной клади похожего на гранату предмета, после прибытия сотрудников Росгвардии выяснилось, что это стилизованная зажигалка

Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК Фото: Анастасия Львова / РБК

В ручной клади одного из пассажиров в пункте досмотра паркинга терминал С обнаружили похожий на взрывное устройство предмет, пассажиров и работников перенаправили в другой терминал, сообщили РБК в аэропорту Шереметьево.

«Прибыли взрывотехники Росгвардии, проведены мероприятия, выявленный предмет признан не угрожающим для окружающих, это оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты. Пункт досмотра продолжил свою работу», — сказано в сообщении.

Утром 15 февраля в Шереметьево образовались длинные очереди на входе в терминал. В частности, в терминал B аэропорта с парковок в 6 утра была очередь, передавал корреспондент РБК. Очереди возникли после того, как был закрыт вход в терминал C.

Три недели назад, 26 января, в Шереметьево нашли боевую гранату. Она находилась в ручной клади пассажира. Взрывотехники изъяли и уничтожили гранату, нарушителя передали полиции. Мужчина, который пытался ее провезти, направлялся в Оренбург.

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Пилот одного из рейсов, который вылетал из аэропорта, сообщил пассажирам о «полном коллапсе». В частности, он пожаловался на сложности с заправкой самолета.

Задержки рейсов подтвердил источник РБК в одной из авиакомпаний. Он объяснил, что «Победа» использует только Boeing 737, из-за этого у нее больше задержанных рейсов, чем у «Аэрофлота». «При сегодняшних утренних осадках и видимости в соответствии с рекомендациями Boeing нет срока действия обледенительной жидкости, то есть обливаться заранее бесполезно», — сказал он. В связи с этим экипажам «Победы» пришлось сначала дожидаться допустимого уровня видимости, а уже затем принимать решения о продолжении рейсов и запрашивать противообледенительную обработку и дозаправку.

«Аэропорты Московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет», — утверждают в Росавиации.

РБК обратился за комментарием в «Победу».

В окрестностях Шереметьево сейчас снегопад и туман, следует из данных «Яндекс Погоды». Обильные осадки прогнозируются до самого вечера.