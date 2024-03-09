Синоптик предупредил москвичей о возвращении январской погоды

Температура воздуха в Москве и области с 9 марта опустится до значений на 4-5 градусов ниже нормы и будет соответствовать январским показателям. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первая неделя марта была теплая, температура была на 4-6 градусов выше нормы, потом приблизилась к норме. Начинания с 9 марта она будет заметно ниже нормы, примерно на 4-5 градусов. Это говорит о том, что погода январская», — рассказал он.

По словам метеоролога, днем 9 марта ожидается облачная погода, преимущественно без осадков при температуре минус 1-3 градуса. В ночь на 10 марта похолодает до минус 11-16 градусов, днем ожидается минус 1-3 градуса, возможен небольшой снег.

«11-12 марта тоже холодная погода, ветер северный и местами возможен небольшой снег», — добавил синоптик. Ночью прогнозируется температура минус 10-15 градусов, днем — минус 1-4 градуса.

В центре погоды «Фобос» также отметили, что на выходных 8-10 марта весенняя погода не ожидается. Там объяснили, что 8 марта центральные и северо-западные области Европейской России с севера на юг пересек холодный атмосферный фронт. Он принес с собой холодный арктический воздух, из-за чего в последующие дни регион окажется под влиянием холодного, особенно по ночам, антициклона.

Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», в Москве в ночь на 10 марта ожидается до минус 10-13 градусов, днем — от минус 2 до плюс 2 градусов. В Санкт-Петербурге прогнозируется более теплая погода — плюс 1-3 градуса днем 9 и 10 марта.