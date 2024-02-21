Синоптики пообещали москвичам мартовское тепло на выходных
Температура воздуха в Москве к концу недели поднимется до плюс 4 градусов, на выходных в регионе будет стоять мартовская погода. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Температура воздуха будет повышаться. Мы ждем, что в ночь на 23 февраля в Москве будет уже -1…+1, дневная температура достигнет +2…+4 градуса. <...> 24 февраля такая же погода, только днем может быть даже чуть теплее», — сказала Позднякова.
Она уточнила, что даже ночная температура в эти дни станет положительной, градусники покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов Цельсия.
«То есть 24-е число уже будет самым теплым», — отметила Позднякова.
По словам специалиста, в выходные установится температурный режим второй половины марта. Температура в праздники «будет выше климатической нормы градусов на 6-7», сообщила Позднякова.
По словам специалиста, 25 февраля температура воздуха ночью упадет до -3…+2, дневная температура будет около нуля. В эти дни температура воздуха будет выше нормы на 3-4 градуса.
Синоптик также прогнозирует в столице облачность с прояснениями в связи с тем, что регион будет находиться на периферии сибирского антициклона. При этом местами могут быть небольшие осадки.
В начале февраля синоптики сообщили, что месяц в Москве может быть теплее, чем обычно. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидал, что температура будет выше нормы на 3–4 градуса. Кроме того, Тишковец отметил, что в феврале в столице зафиксируют на 40% больше осадков по сравнению с нормой последних лет.
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