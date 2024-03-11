Следующие длинные выходные в России продлятся с 28 апреля по 1 мая

Стало известно, когда в России будут следующие длинные выходные

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Следующие длинные выходные в России продлятся четыре дня — с 28 апреля по 1 мая. Это следует из постановления правительства.

К празднику 1 Мая, который в 2024 году выпадает на среду, добавили два предшествующих выходных дня и воскресенье 28 апреля. На работу россияне должны будут выйти 2 мая.

В 2024 году несколько обычных выходных перенесли на другие дни: выходной в субботу, 27 апреля, перенесли на понедельник, 29 апреля; субботу, 2 ноября, — на вторник, 30 апреля; субботу, 28 декабря, — на понедельник, 30 декабря. Нерабочими будут дни с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе постановления

Календарь выходных и праздничных дней на 2024 год на основе постановления

Сделать новогодние праздники десятидневными, а майские разделить на два периода (с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая) ранее предложил Минтруд. С еще одной инициативой — о переносе четырех новогодних выходных на весну — выступала думская фракция «Новые люди».

Парламентарии заявили, что длинные зимние праздники — это «скука, переедание, а нередко и травмы», а майские выходные нужны, чтобы «сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе». В Минтруде заявили, что готовы обсудить инициативу, но в итоге даты выходных дней переносить не стали.