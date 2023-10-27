Уроженца Китая отправили в СИЗО за создание ОПГ и контрабанду леса на ₽818 млн

Уроженца Китая отправили в СИЗО за создание банды для контрабанды леса

В Иркутске силовики раскрыли группировку, которая занималась контрабандой лесоматериалов. По версии следствия, участники ОПГ вывезли из России в Китай лесоматериалы на 0,8 млрд руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Иркутске следователи МВД на транспорте возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ) в отношении уроженца Китая и девяти россиян. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД, информацию подтвердил еще один источник, знакомый с материалами дела.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Источник в полиции отметил, что в материалах дела зафиксированы:

14 эпизодов, касающихся контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ);

десять эпизодов незаконной заготовки, приобретения, хранения и перевозки древесины (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ);

десять эпизодов, касающихся отмывания денежных средств;

два эпизода, связанных с неправомерным оборотом платежных средств;

четыре — с незаконным образованием юрлица.

По версии следствия, организатором ОПГ является 52-летний уроженец Китая Хао Чанлин, в ее состав вошли девять местных жителей. Среди них: ведущий специалист администрации Хомутовского муниципального образования Иркутской области, сотрудница лесозаготовительной компании, пять предпринимателей, а также бухгалтер и менеджер компаний, занимающихся лесным бизнесом.

В материалах дела говорится, что участники группировки под руководством Хао Чанлина и иных неустановленных граждан КНР получали «международные финансовые потоки из КНР» и вывозили лесоматериалы из России в Китай. «Участники ОПГ заполнили недостоверные декларации о товаре на сумму 817,7 млн руб., товар декларировали в иркутской таможне», — отметил источник.

По словам собеседника, двое предполагаемых участников ОПГ на период следствия будут находиться в СИЗО, пятеро — под домашним арестом, в отношении еще троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в МВД сообщили, что в Иркутске в суд были направлены уголовные дела в отношении трех жителей региона. Их обвиняют в контрабанде лесоматериалов и легализации денежных средств. В пресс-релизе ведомства отмечено, что в группировку входили граждане иностранных государств и россияне, занимавшиеся скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей реализацией с использованием фиктивных документов.

Участниками криминальной структуры было легализовано более 85 млн руб., полученных от реализации незаконно экспортированной древесины, говорится в сообщении ведомства.