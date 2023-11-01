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В Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на ₽466 млн

Прокуратура: в Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на ₽466 млн

Правоохранительные органы в Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на сумму более 466 млн руб., сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, представители одного из юридических лиц, занимающегося экспортом лесоматериалов, подали в отдел таможенного контроля 539 деклараций на вывоз лесоматериалов объемом более 56,9 куб. м. Законность происхождения лесоматериалов подтверждена не была.

Стоимость лесоматериалов превысила 466 млн руб. Иркутская таможня завела три уголовных дела по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 226.1 УК). Прокуратура поставила расследование уголовных дел на контроль.

В конце октября следователи МВД на транспорте возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК) в отношении уроженца Китая и девяти россиян из-за контрабанды лесоматериалов, сообщали источники РБК. Максимальное наказание по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, организатором ОПГ был 52-летний уроженец Китая Хао Чанлин, в состав группы вошли девять жителей Иркутской области. Среди них — сотрудница лесозаготовительной компании и пять предпринимателей. Участники ОПГ вывозили лесоматериалы из России в Китай, заполнив недостоверные декларации о товаре на сумму 817,7 млн руб.

Теги
Иркутская область прокуратура контрабанда
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