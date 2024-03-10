В Новгородской области сбили беспилотник
В Новгородской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале.
«Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.
Никитин добавил, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион атаковали семь раз.
Вечером средства ПВО сбили два беспилотника над областью. Украинские дроны также атаковали Белгородскую область ночью и в первой половине дня.
Утром 8 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сигнал отменили через несколько часов.
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