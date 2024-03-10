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Военная операция на Украине ,  
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В Новгородской области сбили беспилотник

Губернатор Никитин: средства ПВО сбили беспилотник в Новгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Новгородской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале.

«Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

Никитин добавил, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

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Политика

8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион атаковали семь раз.

Вечером средства ПВО сбили два беспилотника над областью. Украинские дроны также атаковали Белгородскую область ночью и в первой половине дня.

Утром 8 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сигнал отменили через несколько часов.

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Теги
Новгородская область беспилотники ПВО
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