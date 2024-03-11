Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южно-донецком направлении
Российские экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в зоне военной операции, сообщило Минобороны.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что, когда экипажи получили подтверждение от разведки об уничтожении целей, Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
В начале марта журналист и военный аналитик Юлиан Рёпке рассказал, что российская армия в боях за Авдеевку действовала профессионально, массово применяя артиллерию и авиацию. Во многом, отметил он, успех российских военных связан с ФАБ-500 — фугасной авиационной бомбой, с помощью которой солдаты успешно уничтожали позиции ВСУ.
ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг. Минобороны сообщило о применении таких бомб в варианте с оснащением универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине
Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика
Как выглядит новая «Мисс мира». Фото
В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика
Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы
На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце
Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное
В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит
Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков