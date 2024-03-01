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В Петербурге после стрельбы задержали мужчину с пистолетами и автоматом

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

У бизнесмена из Москвы, стрелявшего в центре города возле гостиницы «Англетер», изъяли два «Стечкина», ТТ, автомат АК-74У, дымовую гранату и пять магазинов с патронами и гильзу. Все оружие — охолощенное. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным «Фонтанки», в полицию позвонила женщина и рассказала, что неизвестный мужчина рядом с «Англетером» выстрелил в воздух и вошел внутрь. Прибывшие сотрудники задержали в баре-ресторане «Счастье» пьяного столичного бизнесмена. Сообщается, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину поместили в ИВС.

РБК обратился за комментарием в СК России по Санкт-Петербургу, к начальнику управления информации и общественных связей, а также в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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