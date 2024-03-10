В Минобороны рассказали, во сколько сбили дрон над Ленобластью
Украинский дрон над Ленобластью, который сбили 10 марта, был поражен около 18:00 мск, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что дрон был уничтожен в районе поселка Форносово в Тосненском районе.
Вечером 10 марта в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на фоне атаки украинского беспилотника. В Росавиации сообщили, что за время действия запрета на полеты (с 17:00 по 18:22 мск) на запасные аэродромы ушли семь самолетов.
2 марта в Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства ПВО — над побережьем Финского залива были сбиты воздушные цели. Аэропорт Пулково тогда также объявил об ограничениях на полеты.
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