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В Пулково сняли ограничения на полеты после атаки дрона в Ленобласти

Росавиация: в Пулково сняли ограничения на полеты после атаки дрона в Ленобласти
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме после введенных ранее ограничений, сообщили в Росавиации.

«В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты <...> Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели в 17:00 мск, за время их действия на запасные аэродромы ушли три рейса.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ограничение полетов связаны с атакой украинского беспилотника. Дрон сбили в районе поселка Форносово.

Губернатор объяснил ограничение полетов в Пулково атакой дрона
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» писали, что в Пулково ввели план «Ковер», который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

В последний раз временные ограничения на полеты в Пулково вводились 2 марта. Их ввели на фоне сообщений петербуржцев о нескольких взрывах в районе порта Бронка.

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Аэропорт Пулково ограничения Санкт-Петербург
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