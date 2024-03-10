В Пулково сняли ограничения на полеты после атаки дрона в Ленобласти
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме после введенных ранее ограничений, сообщили в Росавиации.
«В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты <...> Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения ввели в 17:00 мск, за время их действия на запасные аэродромы ушли три рейса.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ограничение полетов связаны с атакой украинского беспилотника. Дрон сбили в районе поселка Форносово.
Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» писали, что в Пулково ввели план «Ковер», который применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
В последний раз временные ограничения на полеты в Пулково вводились 2 марта. Их ввели на фоне сообщений петербуржцев о нескольких взрывах в районе порта Бронка.
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