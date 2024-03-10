В Амстердаме задержали угрожавшего убить лидера праворадикальной партии
В Амстердаме задержали человека, который угрожал убийством лидеру праворадикальной Партии свободы (PVV) Герту Вилдерсу. Об этом политик написал в X.
«Спасибо полицейскому подразделению Амстердама, которое в эти выходные задержало человека в доме из-за угрозы убить меня», — написал он.
В конце ноября 2023 года в Нидерландах прошли выборы в палату представителей (нижняя палата парламента). PVV во главе с Вилдерсом победила на выборах, получив 37 мест. Сейчас Вилдерс пытается сформировать правое коалиционное правительство, но безуспешно.
В феврале национальная полиция Канады задержала мужчину, который угрожал убийством премьер-министру страны Джастину Трюдо в социальной сети Х.
Задержание было произведено в результате «непродолжительного расследования», которое полиция провела, получив сообщения об угрозах.
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