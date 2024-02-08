Полиция Канады задержала мужчину за угрозы убить премьер-министра Трюдо

Национальная полиция Канады задержала мужчину, который угрожал убийством премьер-министру страны Джастину Трюдо в социальной сети Х (бывший Twitter), сообщает пресс-служба ведомства.

«31 января в результате расследования, проведенного КККП (Королевская канадская конная полиция. — РБК), было предъявлено обвинение мужчине в связи с угрозами, опубликованными в социальных сетях. Им оказался 30-летний Пол Клариссу из Монреаля, который предположительно угрожал убить премьер-министра Джастина Трюдо на своей странице в X», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержание было произведено в результате «непродолжительного расследования», которое полиция провела, получив сообщения об угрозах. 7 февраля обвиняемый предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в высказывании угроз.

30 января полиция США предъявила обвинение 49-летнему Расселу Уоррену, который грозился убить президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, других высокопоставленных американских чиновников, а также всех кандидатов на президентских выборах 2024 года.

Уоррен написал, что его планируемая акция будет называться «Месть», и перечислил имена людей, которых собирался убить. Себя он именовал «агнцем божьим».

Найти обвиняемого удалось по IP-адресу. По данным следствия, ранее его помещали под арест по обвинению в вооруженном нападении в 2022 году. По новому делу Уоррену грозит лишение свободы на срок до пяти лет.