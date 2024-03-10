Губернатор объяснил ограничение полетов в Пулково атакой дрона

Ограничение полетов в Пулково, введенные в 17:00 мск, связаны с атакой украинского беспилотника, сообщил губернатор Дрозденко. Минобороны уточнило, что дрон был уничтожен в районе 18:00 мск

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены на фоне атаки украинского дрона, который был уничтожен в районе поселка Форносово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он.

Минобороны уточнило, что дрон над Ленинградской областью был уничтожен в районе 18:00 мск.

Ограничения в Пулково были введены с 17:00 и сняты в 18:22. «За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли 3 (три) рейса. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорилось в сообщении Росавиации.

Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» уточняли, что в Пулково был введен план «Ковер», который часто применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью 18 января. В начале февраля в морских портах Ленобласти повысили режим готовности и ввели светомаскировку из-за роста угрозы атак украинских беспилотников.