Губернатор объяснил ограничение полетов в Пулково атакой дрона
Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены на фоне атаки украинского дрона, который был уничтожен в районе поселка Форносово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он.
Минобороны уточнило, что дрон над Ленинградской областью был уничтожен в районе 18:00 мск.
Ограничения в Пулково были введены с 17:00 и сняты в 18:22. «За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли 3 (три) рейса. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорилось в сообщении Росавиации.
Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» уточняли, что в Пулково был введен план «Ковер», который часто применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью 18 января. В начале февраля в морских портах Ленобласти повысили режим готовности и ввели светомаскировку из-за роста угрозы атак украинских беспилотников.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков