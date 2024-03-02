Росавиация сообщила о снятии ограничений в Пулково
Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В 20:03 мск ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы в период действия временных ограничений не было», — написал он.
Ограничения были введены в 19:32 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Меры были приняты на фоне сообщений петербуржцев о нескольких взрывах в районе порта Бронка.
Порт Бронка — многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК), расположенный в городе Ломоносове на южном побережье Финского залива. Это единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербург.
В 20:23 мск о работе средств ПВО в Ломоносовском районе Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко. «Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал он в телеграм-канале. Дрозденко также опубликовал видео с моментом поражения цели, добавив, что жертв и разрушений нет.
Утром 2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв на Пискаревском проспекте на северо-востоке города. По данным Росгвардии, происшествие было вызвано врезавшимся в жилой дом беспилотником. Из дома эвакуировали 100 человек, некоторых из них разместили в гостиницах и пунктах временного содержания. Шестеро обратились к медикам, 92-летнюю женщину госпитализировали «с симптомами реакции на стресс».
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