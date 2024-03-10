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Пожар в ангаре на Волхонском шоссе под Петербургом локализовали

МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре на Волхонском шоссе
Фото: bezopasnost47 / Telegram
Фото: bezopasnost47 / Telegram

Крупный пожар в ангаре в Ленинградской области в Ломоносовском районе на Волхонском шоссе локализовали, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

«В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении.

В ведомстве ранее сообщили, что в результате возгорания пострадали два человека, а огонь охватил 1 тыс. кв. м.

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С 17:00 до 18:22 мск в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» назвали пожар предварительной причиной этих ограничений. Также, по их информации, в Пулково ввели план «Ковер».

Позднее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ограничения на работу аэропорта в Санкт-Петербурге были введены на фоне атаки украинского дрона, который был уничтожен в районе поселка Форносово.

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Пожар Ленинградская область локализация
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