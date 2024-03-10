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Политика ,  
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В Пулково ограничили полеты для «обеспечения безопасности»

Росавиация ограничила полеты в Пулково для «обеспечения безопасности»
По данным Baza и «Осторожно, новости» в Пулково введен план «Ковер», предварительно, из-за крупного пожара на юго-западе Петербурга. МЧС ранее сообщило тушении пожара на площади 1 тыс. кв. м в Ломоносовском районе
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ограничена с 17:00 мск для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» уточняют, что в Пулково ввели план «Ковер», предварительно, из-за крупного пожара на юго-западе Петербурга. МЧС ранее сообщило тушении пожара в Ломоносовском районе Ленинградской области. По данным спасателей, горит ангар на площади 1 тыс. кв. м, пострадали два человека.

В Пулково ограничили полеты для «обеспечения безопасности»
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

План «Ковер» также применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В последний раз временные ограничения на полеты в Пулково вводились 2 марта. Меры были приняты на фоне сообщений петербуржцев о нескольких взрывах в районе порта Бронка.

Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью 18 января. В феврале в морских портах Ленобласти повысили режим готовности и ввели светомаскировку из-за роста угрозы атак украинских беспилотников.

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В Пулково ограничили полеты для «обеспечения безопасности»
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Илья Пламенев Илья Пламенев
Аэропорт Пулково Росавиация приостановка полетов Ленинградская область Пожар
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