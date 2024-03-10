При пожаре в ангаре под Петербургом пострадали два человека
В Ленинградской области в Ломоносовском районе на Волхонском шоссе загорелся ангар, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Горит ангар на 1 тыс. квадратных метрах. <...> На месте пожара пострадали два человека, они госпитализированы», — говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре поступило в 14:48 мск, в тушении задействованы 75 человек и 21 единица техники.
В феврале крупный пожар произошел на складе во Всеволожском районе Ленинградской области в поселке Ковалево.
МЧС сообщило, что пожарным удалось локализовать огонь на площади 1 тыс. кв. м. В ведомстве добавили, что в ликвидации возгорания принимали участие 20 специалистов и четыре машины.
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