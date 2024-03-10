В ХМАО произошел пожар на газопроводе

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел пожар на линейном объекте, сообщил источник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. РЕН ТВ в ведомстве уточнили, что возгорание случилось на территории управления магистральных газопроводов, в безлюдном месте.

По данным телеграм-канала Shot, ЧП произошло рядом с поселком Лыхма.

Пожар на газопроводе потушили сразу же, поврежденный участок перекрыли, пострадавших нет, рассказал позже РЕН ТВ первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец.

В мае 2023 года в ХМАО произошел пожар на участке магистрального газопровода «Елец-1» в 30 км от поселка Лыхма в Белоярском районе. Глава администрации Белоярского района Сергей Маненков тогда сообщил, что один человек погиб, у четверых были ожоги. Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский говорил об одном погибшем и пяти пострадавших. Он также рассказал, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ.